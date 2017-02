ஜெயலலிதா யாரையும் அரசியல் வாரிசாக அறிவிக்கவில்லை.. பொன்னையன் பொளேர் பல்டி

அரசியல் வாரிசு என்று ஜெயலலிதா யாரையும் அறிவிக்கவில்லை என அதிமுக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான பொன்னையன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 23:38 [IST]

English summary

ADMK Spokesperson Ponnaiyan said that Sasikala is not Jayalalithaa's political heir