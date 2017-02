வில்லி, கொடிய பெண் சசிகலா.. சரமாரியாக வசை பாடிய ஜெ.விசுவாசி ஹுசைனி

ஜெயலலிதாவின் தீவிர விசுவாசியான காரத்தே வீரர் ஹுசைனி சசிகலாவை சரமாரியக வசைப்பாடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 22:03 [IST]

Jayalalithaa's ultra-loyalist Husseini was scolding Sasikala. He was telling in a live show that Sasikala is a terrible Willie.