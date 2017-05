கொடநாடு கொள்ளை.. சசிகலாவைப் பிடித்து விசாரியுங்கள்.. எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை

கொடநாடு பங்களாவில் கொள்ளை போன பொருட்கள் என்ன என்பது சசிகலாவிற்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம் எனவே அவரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala is the only person who can throw some light on the things that may be missing from the rooms broken into after a guard was murdered on the night of April 23. Workers urged Sasikala in connection with the investigation into the murder of a guard and the robbery at Jaya's bungalow in Kodanad.