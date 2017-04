கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கொள்ளை போனது என்ன? - சசிகலாவிற்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம்

கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் இருந்து கொள்ளைபோன பொருட்கள் என்ன என்பது சிறையில் உள்ள சசிகலாவிற்கு மட்டுமே தெரியும் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

A senior police officer revealed that Sasikala, currently serving jail term in a Bengaluru prison, is the only person who can throw some light on the things that may be missing from the rooms broken into after a guard was murdered on the night of April 23.