ஜெ. சமாதியில் கும்பிட்டு விட்டு பெங்களூர் சிறையை நோக்கிப் பயணிக்கிறார் சசி!

பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் சரணவடைத்தற்காக சசிகலா, இளவரசி, ஆகியோர் போயஸ் தோட்டத்தில் இருந்து புறப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala who is to surrender in a DA case before a Bengaluru court, leaves Poes Garden residence in Chennai.