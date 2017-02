கால அவகாச கோரிக்கை நிராகரிப்பு- பெங்களூரு கோர்ட்டில் இன்று மாலைக்குள் சசிகலா சரண்?

உச்சநீதிமன்றத்தில் கால அவகாசம் தேவை என முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் இன்று மாலைக்குள் சசிகலா சரணடைய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 9:17 [IST]

English summary

Sasikala convicted by the Supreme Court of corruption and given a four-year jail term is likely to surrender in Bengaluru on Today.