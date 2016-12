அச்சு அசலாக ஜெயலலிதா போன்ற சிகை அலங்காரத்திற்கு மாறிய சசிகலா!

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி, சசிகலா இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். சசிகலாவின் உருவம், தோற்றத்தில் வேறுபாடு காணப்பட்டது.

Sasikala looks like Jayalalitha in her latest hair style. Party men got confused while she arrives to AIADMK head office.