இவர் வந்து தொடங்கி வைக்கதான் பிப்ரவரி 1ம் தேதி அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு? பரபர பின்னணி

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா வரும் 28ம் தேதி முதல்வராக பதவியேற்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், அவர் அலங்காநல்லூர் வந்து ஜல்லிக்கட்டை தொடங்கி வைத்து மக்களிடம் நல்ல பெயரை பெற திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sasikala may be sworn as CM on January 28 says sources.