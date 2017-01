சின்னம்மாவே முதல்வர்: 6 நாட்களுக்கு போயஸ் கார்டனில் நாளை முதல் நாடகம்- ஜன.10 அல்லது 12-ல் க்ளைமாக்ஸ்

அதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகளை நாளை முதல் சசிகலா சந்திக்கிறார். இந்த ஆலோசனையிலும் சசிகலாவே முதல்வராக வேண்டும் என்ற முழக்கம் முன்வைக்கப்பட உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK general secretary Sasikala said she will meet functionaries at the party headquarters from 4 to January 9.