சின்னம்மா நீங்க முதல்வராகனும் ... அதிமுக அலுவலகத்தில் தொடங்கியது புதிய நாடகம்!

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட நிர்வாகிகளை இன்று சந்தித்து வருகிறார் சசிகலா. வரும் 9-ந் தேதி வரை இச்சந்திப்பு நடைபெற உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 8:08 [IST]

English summary

ADMK general secretary Sasikala will hold district-wise meeting of office bearers from today.