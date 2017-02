என்ன நினைக்கிறீங்க, வெளிப்படையா சொல்லுங்க.. எம்.எல்.ஏக்களிடம் தனித்தனியாக கேட்ட சசிகலா

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் சசிகலா 3 மணிநேரமாக ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

sasikala discuss with his support mlas in Resort