கூவத்தூரில் குழந்தைக்கு ஜெயலலிதா பெயரை சூட்டிய சசிகலா

கூவத்தூரில் எம்எல்ஏக்களுடன் தங்கியுள்ள சசிகலா, நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு ஜெயலலிதா என்று பெயர் சூட்டினார். அரசியல்வாதி போல குடிசை வீட்டுக்குள் சென்று குறைகளை கேட்டார் சசிகலா.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 9:02 [IST]

English summary

Sasikala on Monday named a baby girl of an AIADMK cadre as Jayalalithaa in memory The baby named "Jayalalithaa" by Sasikala.