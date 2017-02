"வீடியோ கேசட் விற்பனை" முதல் "சிஎம் போஸ்ட்" வரை... சசிகலா கடந்து வந்த பாதை!

திருத்துறைப்பூண்டியில் பிறந்து மன்னார்குடியில் வளர்ந்து, விளார் கிராமத்தில் திருமணமாகி, சென்னை போயஸ்கார்டனில் குடியேறி இப்போது தமிழக முதல்வராக அதிமுகவினரால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சசிகலா.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 16:47 [IST]

English summary

ADMK General secretary Sasikala Natarajan was born in Mannarkudi now She elect to assembly leader she will become Chief Minister soon.