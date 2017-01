அதிமுகவில் குடும்ப அரசியல்- ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்த நடராஜன்- சசிகலா போலி: குருமூர்த்தி சுளீர்

சென்னை: அதிமுகவில் குடும்ப அரசியல்தான் செய்வோம் என ஒப்புதல் வாக்குமூலம் தந்திருக்கிறார் அக்கட்சி பொதுச்செயலர் சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் என சாடியுள்ளார் துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னர் அதிமுகவை சசிகலா தரப்பு கைப்பற்றியிருப்பது தொடக்கம் முதலே கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறார் துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி. அண்மையில் சென்னையில் நடைபெற்ற துக்ளக் ஆண்டு விழாவில், அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது என சாடியிருந்தார்.

இதே நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், தமிழகத்தில் அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவுகிறது என விமர்சித்திருந்தார். இது அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இதற்கு பதில் தரும் வகையில் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் பேசிய சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன், ஜெயலலிதாவை பாதுகாத்தது எங்கள் குடும்பம்; நாங்கள் அவரை முதலமைச்சராக்கினோம்; ஆகையால் நாங்கள் குடும்ப அரசியல்தான் செய்வோம் என கூறியிருந்தார். அத்துடன் திராவிடர்களுக்கு எதிராக பிராமணர்களுடன் சேர்ந்து குருமூர்த்தி சதி செய்வதாகவும் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

Sasikala.Natarajan wants it to be secret. Natrajan does not. This is the only difference of opinion between them. https://t.co/9GiYdvYzmM