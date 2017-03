சென்னை முதல் பெங்களூரு வரை... சசிகலாவுக்கு எல்லாமுமாக உதவி செய்யும் ரஜினி

பெங்களூரு சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவுக்கு உதவி செய்யும் பணிப்பெண்ணின் பெயர் ரஜினி என்கிறது போயஸ் வட்டாரங்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Sources said that Sasikala Natarajan's maid name as Rajini.