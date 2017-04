அண்ணன் மகன் மரணம்.. சசிகலாவுக்கு பரோல் வழங்க சிறை நிர்வாகம் மறுப்பு! சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சசி மனு?

சசிகலாவின் வழக்கறிஞர்கள் மூலம் இந்த விண்ணப்பம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டும். எனவே இதற்கு போதிய கால அவகாசம் இருக்கிறதா என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 13:35 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan will move the Supreme Court seeking parole to attend a funeral. In her parole application she will seek parole to attend the funeral of her nephew T V Mahadevan who died of a cardiac arrest.