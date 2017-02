ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் சசிகலா! ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் பட்டியலையும் அளித்தார்!!

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 20:03 [IST]

English summary

ADMK Interim General Secretary Sasikala today met TamilNadu Governor and staked claim to form the New govt.