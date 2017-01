தீபாவுக்கு சசிகலா வைத்த செக்!

அதிமுக அடிமட்ட தொண்டர்கள் ஆதரவு ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவுக்கு சென்றுவிடாமல் இருக்கும் வகையில் சசிகலா நடவடிக்கைகள் அமைந்துள்ளதாக கூறுகிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:23 [IST]

English summary

Sasikala Natrajan's speech is a direct check to J.Deepa, says political observers.