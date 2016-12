மைக் கூட பிடித்து பேசாமலேயே நாட்டின் 3வது பெரிய கட்சி தலைவரான சசிகலா!

மைக் பிடித்து பொதுக் கூட்டத்தில் பேசியறியாத சசிகலா, நேரடியாக அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு வந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala now chief of India's 3rd largest political party of AIADMK.