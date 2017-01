ஜெயலலிதா படத்தை திறந்து வைத்து இந்தியா டுடே மாநாட்டிலும் கண்ணீர் விட்ட சசிகலா!

இந்தியா டுடே மாநாடு சென்னையில் இன்று தொடங்கியது. இதனை தொடங்கி வைத்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா, மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் படத்தை திறந்து வைத்தார்.

#SouthConclave17 . @AIADMKOfficial Gen Secy Sasikala gets emotional as former CM Jayalalithaa comes to life through photo exhibition pic.twitter.com/Ib6oFkhhGR

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:11 [IST]

English summary

India today two days conference started today. ADMK General secretary Sasikala has light the lamp to start this function. In this conference Sasikala opened former chief minister of tamil nadu jayalalitha' photo and shed tears.