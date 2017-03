"பேஸ்மென்ட்" காலி.. அடுத்து "பில்டிங்"குக்காக முட்டி மோதும் ஓபிஎஸ், சசி அண்ட் கோ!

அதிமுகவின் டிரேட் மார்க்கான இரட்டை இலையையே முடங்கி விட்ட நிலையில் தற்போது கட்சி அலுவலகத்தை கைப்பற்றும் போட்டியில் ஓபிஎஸ் அணியினரும், சசிகலா தரப்பும் குதித்துள்ளனர்.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 9:45 [IST]

After Twin leaf symbol of ADMK was frozen by Election Commission, Sasikala and OPS teams are now fighting each other for party office which is situated at Royapettah, Chennai.