மலர்வளையம் வைக்க ஓபிஎஸை அழைத்த சசி... ஒவ்வொரு இடத்திலும் முன்னுக்கு இழுத்த தம்பிதுரை!

அறிஞர் அண்ணாவின் 48வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா அவரது நினைவிடத்தில் இன்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 3, 2017, 11:52 [IST]

English summary

ADMK general secretary Sasikala paid tribute in Anna's memorial for his 48th anniversary. That time she asked Chief minister O.Paneerselvam to pick up a flower ring.