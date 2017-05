ஓபிஎஸ்-சசிகலா அணிகளை அதிமுக தொண்டர்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் - தீபா

இரட்டை இலை முடங்க காரணமான ஓபிஎஸ்-சசிகலா அணிகளை எம்ஜிஆரின் தொண்டர்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று தீபா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Jayalalithaa's niece Deepa request Nadigar Sangam to celebrate MGR's 100th birthday. It is worth noting that MGR was one of the founding members and also a former President of the Nadigar Sangam.