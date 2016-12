"அம்மா" படத்தைத் தூக்கிப் போட்டு விட்டு "சின்னம்மா" படத்துக்கு மாறிய அதிமுக நிர்வாகிகள்

அதிமுக பொதுச்செயலளாராக சசிகலா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து அவரது புகைப்படத்தை சட்டைப்பாக்கெட்டில் வைத்து சசியின் ஆதரவாளர்கள் வலம் வர தொடங்கியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala appointed as a new secretary of ADMK in the General body meeting of the party today. after this announcement Sasikala supporters roaming around with the photo of sasikala in their shirt Pockets.