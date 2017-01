அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக்கூட்டம் முடிந்தது... நெக்ஸ்ட் டூர்தான் - சசிகலா முடிவு

அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் சென்னையில் சசிகலா 5 நாட்கள் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டம் நிறைவடைந்தது. இனி மாவட்ட வாரியாக சுற்று பயணம் சென்று தொண்டர்களை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VK Sasikala met functionaries at the party headquarters from 4 to January 9.Sasikala would hold meetings with district town and village-level functionaries, constituency-wise general council members, district-wise MPs and MLAs and district heads of the various party wings.