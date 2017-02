ஓபிஎஸ் வீட்டு முன் ஒட்டப்பட்ட சசி போஸ்டர்கள் கிழிப்பு.. தீபா ஆதரவாளர்களா.. சென்னையில் பரபரப்பு

சென்னை கிரீன் வேஸ் சாலையில் ஒட்டப்பட்ட சசிகலா போஸ்டர்கள் கிழிக்கப்பட்டுள்ளன. 2 பேரை கைது செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Two, who tore posters of ADMK general secretary Sasikala were arrested by police today.