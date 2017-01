அதிமுகவுக்கு தலைமைக்கு ஏற்கும் தகுதி இருக்கிறதா? சசிகலாவுக்கு நாஞ்சில் சம்பத் அதிரடி கேள்வி!

சசிகலாவை எனக்குத் தெரியாது... அதிமுகவுக்கு தலைமை ஏற்க தகுதி இருக்கிறதா என்பதை சசிகலா நிரூபிக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:24 [IST]

English summary

ADMK spokes person Nanjil Sampath said press person, i dont know Sasikala is a good leader of ADMK. She should be prove, good leader.