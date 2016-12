சசிகலா அதிமுக பொதுச்செயலாளராக நியமனம்..அவசரமாக விசாரிக்க சசிகலா புஷ்பா கோரிக்கை.. ஹைகோர்ட் மறுப்பு

அதிமுக பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து ராஜ்யசபா எம்.பி சசிகலா புஷ்பா தொடர்ந்த வழக்கு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தொடர்ந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்த

Thursday, December 29, 2016, 12:40 [IST]

Sasikala pushpa filed a petition against sasikala to take the post of ADMK general secretory. This petition is rejected by Chennai high court today.