இரவு முழுக்க காவல்துறை பிடியில் இருந்த சசிகலா புஷ்பா கணவர்.. ஆட்கொணர்வு மனுவால் அம்பலம்!

நேற்று இரவு முழுக்கவே காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில்தான் சசிகலா புஷ்பாவின் கணவர் லிங்கேஸ்வரன் திலகன் பிடித்து வைக்கப்பட்ட தகவல் அம்பலமாகியுள்ளது.

English summary

Sasikala Pushba's husband Lingeswaran had been under arrest, says Tamilnadu police.