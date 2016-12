ராம மோகன் ராவை கைது செய்ய சசிகலா புஷ்பா வலியுறுத்தல் !

ராம மோகன் ராவை கைது செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்யசபா எம்.பி சசிகலா புஷ்பா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:45 [IST]

English summary

Sacked ADMK MP Sasikala Pushpa has hailed CM O Panneerselvam and asked the police to arrest Ramamohana Rao.