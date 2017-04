அதிமுக தொண்டர்களுக்கு ஓபிஎஸ் செய்தது உச்சக்கட்ட துரோகம் - சசிகலா புஷ்பா

அதிமுகவினரை ஓ.பன்னீர் செல்வம் வஞ்சித்து விட்டார், அவர் செய்தது உச்சக்கட்ட துரோகம் என்று எம்.பி சசிகலா புஷ்பா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Sasikala Pushpa has blasted former CM OPS for his alliance with Dinakaran faction for the sack of power.