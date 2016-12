சசிகலா பொதுச்செயலாளராவதை எதிர்த்து சசிகலா புஷ்பா தொடுத்த வழக்கு.. 23ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு

வி.கே. சசிகலா அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராவதை எதிர்த்து எம்பி சசிகலா புஷ்பா தொடர்ந்துள்ள வழக்கு 23ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai High Court postponed the hearing of MP Sasikala Pushpa suit against V.K. Sasikala on December 23rd today.