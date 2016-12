பிரணாப்புடன் சசிகலா புஷ்பா திடீர் சந்திப்பு! ஜெ. மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க வலியுறுத்தல்!

ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டுகிறார் சசிகலா புஷ்பா. ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியை நேரில் சந்தித்து ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்கவும் சசிகலா புஷ்பா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 16:56 [IST]

English summary

Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa met President Pranab Mukherjee and urged to conduct a probe into the death of late Chief Minister Jayalalithaa.