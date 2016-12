ஜெ. மரணத்திற்குக் காரணமானவர்களை விட மாட்டேன்.. சசிகலா புஷ்பா

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்குக் காரணமானவர்களை உச்சநீதிமன்றம் மூலம் வெட்ட வெளிச்சமாக்குவோம். அதுவரை ஓய மாட்டேன் என்று சசிகலா புஷ்பா கூறியுள்ளார்.

அதிமுக நிறுவனரும், முன்னாள் முதல்வருமான எம்.ஜி.ஆர் மறைந்த தினம் இன்று. இதையொட்டி சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் இன்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்தபோது அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவரான ராஜ்யசபா எம்.பி. சசிகலா புஷ்பாவும் தனது ஆதரவாளர்களோடு நின்று நினைவிடம் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். பின்னர் அதே வளாகத்தில் உள்ள ஜெயலலிதா நினைவிடத்திலும் அவர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் சசிகலா புஷ்பா பேசுகையில், அம்மா அவர்களின் மறைவுக்கான காரணம் தெரிய வேண்டும். அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும். அதை உச்சநீதிமன்றம் வழியாக நியாயம் பெறாமல் விட மாட்டோம் என்று இன்று புரட்சித் தலைவர் மறைந்த நாளில் அவரது நினைவிடத்தில் சபதம் எடுத்திருக்கிறோம்.

அம்மா அவர்களின் நினைவிடத்திலும் அஞ்சலி செலுத்தி விட்டு இதற்குக் காரணமானவர்களை வெட்ட வெளிச்சமாக்க வேண்டும் என்று அனைவரும் மனதார வேண்டிக் கொண்டோம் என்று கூறினார் சசிகலா புஷ்பா.

Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa paid tribute to late chief minister and ADMK founder MGR today and pledged to exopose the persons who are behind the death of late CM Jayalalitha.



