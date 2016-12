சின்னம்மா வாழ்க... கோஷமிட்டபடியே சசிகலா புஷ்பா கணவர் முகத்தில் சரமாரியாக குத்திய கும்பல்!

சென்னை: அதிமுக பொதுச்செயலராக சசிகலா நடராஜனை தேர்வு செய்ய கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தவர்களில் ஒருவரான ராஜ்யசபா எம்பி சசிகலா புஷ்பாவின் கணவர் லிங்கேஸ்வரன் மீது சின்னம்மா வாழ்க என கோஷமிட்ட ஒரு கும்பல் கொலைவெறித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது அக்கட்சி தொண்டர்களை கடும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

சசிகலா நடராஜன் அதிமுக பொதுச்செயலராக தகுதி இல்லை என சசிகலா புஷ்பா, அவரது கணவர் லிங்கேஸ்வரன் இருவருமே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர். இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் நாளை நடைபெறும் அதிமுக பொதுக்குழுவில் பொதுச்செயலர் தேர்தலில் போட்டியிட சசிகலா புஷ்பாவுக்காக மனு வாங்க லிங்கேஸ்வரன் அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வந்தார். அவரை மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த வேளாங்கண்ணி தலைமையிலான ஒரு குண்டர் கும்பல் கொலைவெறியோடு தாக்கியது.

#WATCH: Suspended AIADMK MP Sasikala Pushpa's lawyer attacked outside party office by AIADMK workers in Chennai. pic.twitter.com/u10t63TmzX