சசிகலா புஷ்பா மீது நிர்வாண மசாஜ் புகார் கொடுத்த வழக்கை திடீரென வாபஸ் பெற்ற பணிப்பெண்கள்!

சசிகலா புஷ்பா மீது நிர்வாண மசாஜ் புகார் கொடுத்த வழக்கை திடீரென அவரது வீட்டு பணிப்பெண்கள் வாபஸ் பெற்றுள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 10:41 [IST]

English summary

Sasikala Pushpa's domestic maids has been withdrawn the sexual harrasment case against her husband and son.