பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சசிகலா, இளவரசி! சிறப்பு சலுகை இல்லை

10 வாகனங்கள் புடை சூழ சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோர் பெங்களூர் சென்று சேர்ந்தார். இதையடுத்து கோர்ட்டில் சசிகலா சரணடைந்தார். அவரை சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

English summary

Sasikala reaches Parappana Agrahara in Bengaluru to surrender in the asset case.