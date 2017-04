ஆட்சி போனால் போகட்டும்... நான் ராஜினாமா செய்ய முடியாது - ஒரேயடியாக போட்ட சசிகலா!

ஓபிஎஸ் கோஷ்டி நிபந்தனைப்படி அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவியை தம்மால் ராஜினாமா செய்யவே முடியாது என சசிகலா திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 13:23 [IST]

English summary

ADMK Sources said that Sasikala refused to resign from the Party Interim General Secretary post.