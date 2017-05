தனிக்கட்சிக்கு முன்னோட்டம் பார்க்கும் சசிகலா கோஷ்டி! உதயமானது டிடிவி பேரவை!!

தனிக்கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்னோட்டமாக சசிகலா கோஷ்டியினர் டிடிவி பேரவை என்ற பெயரில் புதிய இயக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Sasikala who is serving Jail term relatives launched new movement in the name of TTV Peravai.