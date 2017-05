அதிமுகவில் கோலோச்சும் கொங்கு மண்டல அமைச்சர்கள்... கடுங்கோபத்தில் டெல்டா கோஷ்டி

அதிமுகவில் நிழல் முதல்வர்களாக கொங்கு மண்டல அமைச்சர்கள் வலம் வருவதில் சசிகலாவின் டெல்டா கோஷ்டி கடும் கோபத்தில் இருக்கிறதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK sources said that Sasikala relatives trying to control the Kongu Ministers lobby in the Party.