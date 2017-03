தமிழகத்தில் நடப்பது சசி பினாமி ஆட்சியே என 89% பேர் கருத்து - தந்தி டிவி சர்வே

தமிழகத்தின் ஆட்சியை சிறையில் இருந்து சசிகலா இயக்குவதாக தந்திடிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala still remote control the Tamil Nadu government 89 people accept the question in Thanthi TV survey.