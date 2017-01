மாணவர்கள் போராட்டத்தை கைவிடனுமாம்.. சொல்வது சசிகலா

தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்த பிரதமர் நரேந்திரமோடிக்கும், மத்திய அரசுக்கும் தமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் சசிகலா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

AIADMK general secretary sasikala requests to jallikattu supporters to give up their protest.