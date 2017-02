சிறையில் இருந்தபடியே ஆட்டி படைக்கிறார்.. சசிகலா கூட்டம் கொள்ளைகூட்டம்... பொறிந்து தள்ளிய ஜி.ஆர்

சிறையில் இருந்தபடியே சசிகலா கட்சியையும் ஆட்சியையும் ஆட்டிப்படைப்பதாக ஜி.ராமகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 8:14 [IST]

English summary

CPM state secretary G.Ramakirishnan says that Sasikala ruling party and tamil nadu government from jail. Team behind Sasikala are the theives.