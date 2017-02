பிப்ரவரி 14க்கு முன் பதவியேற்காவிட்டால் எப்போதும் முதல்வராக முடியாது - சசியிடம் அடித்துச் சொன்ன ஜோத

பிப்ரவரி 14ஆம் தேதிக்கு முன் சசிகலா பதவியேற்கா விட்டால் அவரால் முதல்வராக பதவியில் அமர முடியாது என்று ஜோதிடர்கள் கூறியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Sources in Poes Garden said Sasikala’s astrologer had advised her to take over as chief minister before February 14. The astrologer’s advice is that if she doesn’t take over before February 14, she can never become chief minister,” said a source close to her.