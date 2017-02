சசிகலா கனவில் குண்டைப் போட்ட ஓ.பி.எஸ்.. இனி ஜென்மத்துக்கும் முதல்வராக முடியாது!

சசிகலாவின் முதல்வர் கனவில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் குண்டைப் போட்டு விட்டதாகவே கருதப்படுகிறது.

English summary

Chief Minister O Panneerselvam has dashed the dreams of Sasikala becoming to the top post.