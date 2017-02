சசி குடும்பத்திற்குள் கட்சி சென்று விடக்கூடாது என்று ஜெ., விரும்பினார் - ஓபிஎஸ்

அதிமுகவில் எந்த குடும்பத்தின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது என்று ஜெயலலிதா விரும்பினாரோ அந்த குடும்பத்தின் கையில்தான் இப்போது கட்சியும் ஆட்சியும் சிக்கியுள்ளது என்று ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam said that AIADMK now the hands of few of Sasikala's family members, our war continue against Sasikala, he added.