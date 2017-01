50 ஆண்டுகால காங்கிரஸை காலி செய்தவர்கள் நாங்கள்.. காவி எங்களை என்ன செய்யும்? நடராஜன் ஆவேசம்

50 ஆண்டுகால காங்கிரஸை மண்ணில் புதைத்தவர்கள் நாங்கள்... காவி எங்களை என்ன செய்துவிட முடியும் என சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

ADMK general secretary Sasikala’s husband Natarajan charging that it was the saffron forces were trying to create a wedge in the party.