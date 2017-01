அப்படியே ஜெயலலிதா மாதிரியே இருக்காருல்ல.. !!!!!

சசிகலா நடராஜனுக்கு போட்டோஷூட் நடத்தி முடித்து விட்டார்கள். விஜயகாந்த் கூட இப்படித்தான் முன்பு போட்டோ ஷூட் நடத்தி போஸெல்லாம் கொடுத்து போட்டோ வெளியிட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:45 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan's latest photographs are released. She has posed specially in the photo shoot.