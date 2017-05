அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு: சசிகலா அக்கா மகன் பாஸ்கரன் மீண்டும் கோர்ட்டில் ஆஜர்!

ஜெ. ஜெ. டிவிக்கு கருவிகள் வாங்கிய விவகாத்தில் அன்னிய செலாவணி மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட சசிகலாவின் அக்காள் மகன் பாஸ்கரன் 2வது முறையாக நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Baskaran who is the relative of sasikala appeared before Chennai egmore magistrate court in connection with the case filed by ED for transferring foreign fund transactions for buying equipments to JJ TV.