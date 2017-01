மன்னார்குடி பேரத்துக்கு பணியாத தீபா... போயஸ் கார்டனில் இருந்து தொடரும் மிரட்டல்!

தீபாவுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிமுக தொண்டர்கள் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. இதை பொறுக்க முடியாத மன்னார்குடி கோஷ்டி அவருக்கு மிரட்டல் விடுத்து வருகிறதாம்.

English summary

ADMK Sources said that Sasikala's relatives threaten to Jayalalitha's niece J Deepa.